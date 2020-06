Wutzler-Karte für Wien veröffentlicht

Auf der „Wuzzelmap“ sind Tischfußballtische in Wien, die öffentlich zugänglich sind oder sich in Lokalen befinden, eingezeichnet. Ins Leben gerufen wurde „Wuzzelmap“ vom Wutzel-Fan Andreas Demmelbauer. Die Karte hat nicht den Anspruch vollständig zu sein, sondern jeder kann Tischfußballtische, die sich in seiner Umgebung befinden, selbstständig eintragen.