Yahoo heuert TV-Starmoderatorin an

Der US-Internetkonzern Yahoo will sein Nachrichtenangebot attraktiver machen und hat die in den USA sehr bekannte TV-Moderatorin Katie Couric engagiert. Couric werde Anfang kommenden Jahres das „Gesicht“ der Yahoo Nachrichten, teilte Unternehmenschefin Marissa Mayer am Montag mit. Sie hat bereits eine Reihe Journalisten angestellt, um das Nachrichtenangebot auch mit eigenen Inhalten zu ergänzen.

„Sich zu informieren ist für unsere Nutzer Gewohnheit“, erklärte Mayer. „ Katie wird mit unserer talentierten Redaktion arbeiten und die Pionierin eines neuen Kapitels des Online-Journalismus sein.“ Welche Aufgaben genau die 56-jährige Couric haben wird, ist noch unklar.

Couric selbst sagte dem Internetportal Capital New York, es handle sich wohl nicht um eine halbstündige Nachrichtensendung am Abend oder ein zweistündiges Magazin am Morgen. „Wir versuchen, offen zu bleiben, Sachen auszuprobieren.“