Yahoo kauft und killt Messaging-Dienst Blink

Der US-Internetkonzern Yahoo setzt seine Einkaufstour fort und hat nun auch den Messaging-Dienst Blink aufgekauft. Das Start-up gab die Übernahme am späten Dienstag auf seiner Website bekannt, der Service war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr nutzbar. In dem kurzen Statement wurden keine Details zum Kaufpreis genannt. Man freue sich auf die Möglichkeiten durch den Yahoo-Deal und hoffe, dass die User auch beim nächsten Kapitel an Board sein werden.