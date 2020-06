Yahoo will YouTube-Stars für eigenen Video-Dienst abwerben

Der Video-Dienst soll jedoch keine bloße Kopie von YouTube sein und sich vorwiegend an Produzenten von hochwertigem Content richten. Nach einer Weile wolle man sich jedoch möglicherweise weiter öffnen, sodass dann jeder Videos hochladen könnte. Laut Recode bereite Yahoo derzeit das System dafür vor, es stehen aber auch mögliche Übernahmen im Raum, zum Beispiel von Vimeo. Yahoo versuchte bereits im Vorjahr, die Mehrheit am französische Videoportal Dailymotion für 200 Millionen US-Dollar zu erwerben. Der Deal scheiterte jedoch an den Bedenken der französischen Regierung.