Yanny oder Laurel? Trump hört etwas ganz Anderes

In der Diskussion über die beiden Namen hat sich nun sogar das Weiße Haus eingeschaltet. In einem Video auf Twitter erklären die Mitarbeiter von Donald Trump, welchen Namen sie hören. Während die Pressesprecherin die Namensdiskussion ironisch als Fake News abstempelt, hört der Präsident selbst etwas ganz Anderes. Weder Yanny noch Laurel: "Ich höre covfefe", sagt Trump ungewöhnlich selbstironisch.

Covfefe was?

Vor einem Jahr hat ein verunglückter Tweet des US-Präsidenten für Erheiterung gesorgt. "Despite the negative press covfefe" (deutsch: Trotz der negativen Presse covfefe) hieß es damals in einem mittlerweile gelöschten Tweet. Mit dem Nicht-Wort "covfefe" bricht die Nachricht mitten im Satz einfach ab. Am wahrscheinlichsten ist, dass Trump "coverage" - also Berichterstattung - schreiben wollte, spekulierten User.