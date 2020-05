YouTube muss Videos von tödlichem Unfall nicht löschen

Die Videoplattform Youtube muss Videos über einen fünf Jahre alten tödlichen Verkehrsunfall nicht löschen, obwohl der Verursacher zu identifizieren ist. Das hat das Oberlandesgericht in Hamm entschieden. Wie das Gericht am Freitag mitteilte, rechtfertige das öffentliche Interesse in diesem Fall eine identifizierende Berichterstattung.