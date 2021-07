Youtube und Tablets: NS-Gedenkstätten modernisieren sich

Die Queen blickt zusammen mit Schülern gebannt auf ein Tablet. Auf dem Bildschirm ist eine dreidimensionale Rekonstruktion des Konzentrationslagers Bergen-Belsen zu sehen: Baracken, Wachtürme, Zäune - Orte, die heute auf dem Gelände nicht mehr existieren. Die Animation faszinierte nicht nur Elisabeth II. bei ihrem Besuch der Gedenkstätte im vergangenen Juni. Seit August können Schüler und andere Gruppen auf diese Weise das Lager erkunden - und die furchtbaren Zustände dort viel eher nacherleben. „Das Thema war früher viel stärker in der Familie beheimatet“, erläutert die pädagogische Leiterin Katrin Unger. Opa kämpfte noch selbst im Krieg, wurde vertrieben oder geriet in Gefangenschaft. „Heute wird es mehr zum Thema aus dem Geschichtsbuch. Es rückt ein Stück weiter weg.“

Technik

Auch in der Gedenkstätte Ravensbrück im brandenburgischen Fürstenberg rücken die Pädagogen von den frontalen Führungen ab. Moderne Technik und direkte Ansprache sollen die Besucher fesseln. „Wir haben keinen standardisierten Führungstext“, sagt der pädagogischer Leiter Matthias Heyl. So lassen er und sein Team Jugendliche eigene Youtube-Videos drehen, in denen sie das ehemalige Frauen-KZ anderen vorstellen. Oder die Besucher führen das pädagogische Personal an Orte in der Gedenkstätte, die sie interessieren. „Es geht darum, Gesprächsanlässe zu kreieren“, erläutert der 50-jährige Heyl.

Was funktioniert und was nicht? Marcus Meyer und sein Team am Bremer U-Boot-Bunker Valentin konnten viel von den Erfahrungen anderer Einrichtungen profitieren. Die Gedenkstätte in dem gigantischen Nazi-Bauwerk besteht seit gut zwei Monaten, die veränderte Besucherstruktur prägte von Anfang an die pädagogische Arbeit. „Es gibt generell die Panik, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder aus der vierten Nachkriegsgeneration kein Interesse mehr an dem Thema haben“, sagt Meyer, der wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte ist. „Es ist aber vor allem eine Frage, wie man auf sie zugeht.“