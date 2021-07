YouTube veröffentlicht beliebteste Videos 2017

Unter dem Motto " YouTube Rewind 2017" listet die Videoplattform nach Ländern aufgeteilt die beliebtesten Videos des vergangenen Jahres auf. Das internationale Gesamtranking gibt es hier zu finden. Die Liste für Österreich stellen wir hier kurz vor. YouTube hat die Hitliste in zwei Kategorien aufgeteilt, eine für Musikvideos und eine für alle anderen Bewegtbildinhalte. In der Kategorie Musikvideos haben die ÖsterreicherInnen heuer diese Inhalte am häufigsten geklickt: