YouTuber "Arab Andy" nach Bombendrohungs-Video verhaftet

Der YouTube-Live-Streamer "Arab Andy", der sich auch "Isis Poseidon" nennt, wurde in Seattle verhaftet. Grund war eine Bombendrohung, die er an einer lokalen Universität mit seinem Handy tätigte. Dabei marschierte er mit einem Smartphone in einen Vortrag an der University of Washington und spielte damit in einer Computerstimme die Drohung ab, wie unter anderem Polygon berichtet.

Auch die Universität selbst veröffentlichte eine Erklärung zu dem Vorfall. Den entsprechenden Stream hat YouTube mittlerweile aufgrund eines Verstoßes gegen die Nutzerbedingungen offline genommen, das Video ist aber auf zahlreichen anderen Accounts zu finden.