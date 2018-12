Youtuber sammeln mit Weihnachtssong nur 500 Euro

Mit dem Song "We are the World" haben die Superstars der 80er-Jahre 1985 einen riesigen Erfolg gefeiert. Der Song verkaufte sich über 20 Millionen Mal und generierte entsprechende Spendeneinnahmen. Zu Weihnachten 2018 will eine Gruppe von Youtubern diesen Erfolg wiederholen und mit einer Coverversion des Songs Spenden für Kinder sammeln, wie heute berichtet. Bislang ist die Aktion aber nicht sonderlich erfolgreich. Nur 530 Euro sind nach einer Spendenwoche bis Dienstagvormittag zusammengekommen.