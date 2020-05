Zahl der neuen Fahrer bei Uber rückläufig

Der umstrittene Fahrdienstanbieter Uber findet in Deutschland kaum noch neue Fahrer. Durch den "restriktiven Rahmen" der Justiz lasse das Interesse neuer Fahrer deutlich nach, sagte Uber-Sprecher Fabien Nestmann dem " Focus". Das Interesse sei gesunken, seitdem das Unternehmen den Beförderungspreis in Berlin und in Hamburg gesenkt habe.

Die bisherigen Fahrer blieben dem von Privatleuten durchgeführten Billig-Dienst UberPop aber treu. Als Konsequenz aus juristischen Niederlagen hatte Uber seinen Beförderungspreis in Berlin und Hamburg gesenkt. Fahrgäste müssen dort nur noch 35 Cent je Kilometer für Fahrten über UberPop zahlen.