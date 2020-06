Zuckerberg spendet 75 Millionen Dollar für Krankenhaus

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und seine Frau Priscilla spenden 75 Millionen Dollar (65,52 Mio. Euro) für ein Krankenhaus in San Francisco. Die Spende werde dem San Francisco General Hospital erlauben, in der Notaufnahme die Fläche zu verdoppeln und vier Mal mehr Betten unterzubringen, schrieb Zuckerberg in einem Facebook-Eintrag am Freitag. Außerdem soll die Ausrüstung erneuert werden.