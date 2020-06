Zwei Stockhiebe für Beleidigung auf Facebook

Weil er ein Foto einer Frau auf Facebook hochlud und sie als Prostituierte bezeichnete, ist in Simbabwe ein 17-Jähriger zu zwei Stockhieben verurteilt worden. Ein Richter sprach den Jungen der „kriminellen Beleidigung“ schuldig, wie die Zeitung „The Herald“ am Montag berichtete. In Simbabwe sind Stockhiebe eine häufig verhängte Strafe für Täter, die als zu jung für eine Haftstrafe angesehen werden.

Der Jugendliche aus Chiredzi im Südosten des Landes hatte eingeräumt, heimlich das Foto von der Frau geschossen zu haben, als sie an ihrem Arbeitsplatz telefonierte. Später lud er es bei Facebook hoch und schrieb dazu: „Das sind die Prostituierten aus Chiredzi.“ Die Frau entdeckte das Foto auf Facebook und informierte die Polizei.