Zweiter Streiktag bei Amazon in Leipzig

Verdi will Amazon zur Aufnahme von Tarifverhandlungen bewegen, die sich an den Bedingungen des Einzelhandels orientieren. Amazon lehnt das ab und sieht sich als Logistiker, dessen Bezahlung schon am oberen Ende des branchenüblichen Niveaus liege. Der Ausstand solle bis zur Spätschicht reichen, die am Samstagnachmittag beginnt und bis Mitternacht dauert: „Es wird noch den ganzen Tag gestreikt.“ Bereits am Freitag hatten jeweils 300 Amazon-Beschäftigte an den Standorten Leipzig und Bad Hersfeld ( Hessen) ihre Arbeit niedergelegt.