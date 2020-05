Zwölfjähriger legte Regierungsseiten von Quebec lahm

Die Regierung von Quebec wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Mit einem fast acht Monate langen Streik hatten Studenten in Quebec im vergangenen Jahr gegen Missstände im Bildungssystem protestiert. Es handelte sich um eine der größten Protestbewegungen seit Jahrzehnten in Kanada. Als ein Gesetz beschlossen wurde, das die Versammlungsfreiheit in Quebec einschränkte, griff Anonymous Internetseiten der Provinzregierung an und legte diese lahm.