Zynga: Mit Facebook-Spielen auf Börsenkurs

Wie "social" sind die Social Games?

FarmVille und Co. werden oft als “Social Games” bezeichnet - das rührt weniger daher, weil man sie gemeinsam spielen kann, sondern in erster Linie daher, dass sie in “Social Networks” wie Facebook gespielt werden. Die wichtigeren Erfolgskriterien sind, dass die Facebook-Spiele gratis und in Sekundenschnelle installiert sind. Spieleforscher kritisieren in einem aktuellen Report, dass das Genre weniger soziale Interaktion mit Gleichgesinnten erlaube als vielmehr die Spieler dazu bringe, echtes Geld für virtuelle Güter auszugeben. Die Mechanismen vieler Facebook-Games sollen die Nutzer bei der Stange halten: Virtuelle Gegenstände helfen beim schnelleren Erreichen des nächsten Levels, Neuerungen passieren im Wochenrhythmus, und die Notwendigkeit, mehrmals am Tag ins Spiel zurückzukehren, ist oft gegeben. “Sozial” sind die Games eher nur deswegen, weil die Facebook-Freunde ständig über Spielfortschritte informiert und zum Mitspielen eingeladen werden.

Sind Facebook-Spiele heute noch eher der Kategorie “simpel und niedlich” zuzuordnen und werden zu 60 Prozent von Frauen genutzt, will die Branche in Zukunft auch die so genannten “Core Gamer” (typischerweise eher männlich) gewinnen, die optisch als auch spieltechnisch anspruchsvolle Titel am Computer oder auf Konsolen spielen. Der berühmte Spieleprogrammierer Sid Meier wird noch 2011 “Civilisation World” - mit Hilfe von Zynga - auf Facebook bringen, wie Zeit Online schreibt. Dann sollen bis zu 200 Spieler in 14-tägigen Bewerben gegeneinander antreten. Bis 2013 soll sich dieser “Core Gamer”-Markt auf Facebook verfünffachen - zu Lasten der “traditionellen” Konsolenanbieter Sony und Microsoft.

Viel Kleingeld

Verdienen noch viele Spieleanbieter ihr Geld mit Werbebannern, die in den Games eingebettet werden, liegt die Zukunft der Branche wohl im Verkauf von virtuellen Gütern. “Insgesamt wächst die Bereitschaft, im Internet zu zahlen”, sagt Stephanie Kaiser, Managerin bei Wooga, dem drittgrößten Spieleanbieter bei Facebook mit Sitz in Berlin, im futurezone-Interview. “Der Wille von Konsumenten, für virtuelle Güter zu bezahlen, wird immer größer”, bestätigt auch Helmut Hutterer, Chef der Wiener Spiele-Schmiede “SocialSpiel”, im