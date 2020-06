"1700" - Räumung der Pizzeria Anarchia als Computerspiel

Zur Erinnerung: Am 28. Juli 2014 wurde ein besetztes Haus in der Wiener Mühlfeldgasse, besser bekannt als " Pizzeria Anarchia", unter einem massiven Polizeiaufgebot geräumt. In dem Haus verschanzten sich Punks, die zwei Jahre zuvor vom Eigentümer ins Haus geholt wurden, offenbar um die noch verbleibenden Altmieter hinauszuekeln.

Mit dem Tower-Defense-Spiel "1700" das auf 8-Bit-Retro-Grafik basiert, kann nun der Polizeieinsatz zur Räumung der Pizzeria Anarchia nachgespielt werden.