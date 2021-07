Battlefield Hardline: Guter Cop, böser Cop, feiger Cop

Mit Battlefield Hardline ( PS4, PS3, PC, Xbox One, Xbox360, ab 55 Euro) liefert Electronic Arts ein Spin-off der beliebten First-Person-Shooter-Reihe. In Hardline geht es nicht um Soldaten und globale Konflikte, sondern um Cops und Gangster. Die futurezone hat die PS4-Version des Spiels getestet.

Guter Cop

Die Missionen sind eine Mischung aus Stealth und Action. Wurde man vom Gegner noch nicht entdeckt, kann man die Marke zeigen. Der Gegner nimmt die Hände hoch, man nähert sich und legt ihm Handschellen an. Dies ist mit bis zu drei Feinden gleichzeitig möglich, wenn man sie im Visier behält. Hält sie beim Annähern nicht mit der Pistole in Schach, greifen sie nach ihrer fallengelassenen Waffe und eröffnen das Feuer.

Für ein Game der Battlefield-Reihe ist der Einzelspieler-Part überraschend stark ausgeprägt. Man schlüpft in die Rolle eines neuen Detectives, der in Miami gegen Drogendealer vorgehen soll. Es gibt eine typische Cop-Verschwörungs-Film-Handlung, inklusive ordentlicher deutscher Synchronstimmen.

Böser Cop

Electronic Arts

Balancing

In Battlepacks, die man im Einzelspieler- und Multiplayer-Modus freispielen oder mit dem im Multiplayer-Modus erspielten Geld kaufen kann, findet man Booster. Booster erhöhen zum Beispiel für eine bestimmte Zeit mit einer bestimmten Klasse die gewonnen Erfahrungspunkte. Stellt man sich geschickt an, in dem man etwa den Mechaniker boostet und nur Mehrspieler-Karten spielt, bei denen es viel zu reparieren gibt, kann man in relativ wenig Zeit große Level-Fortschritte machen. Hier musseventuell noch beimnachbessern.

Abgesehen davon ist der Multiplayer-Modus technisch sehr stabil. Im Tests wurde immer sofort ein Spiel gefunden, egal für welche Multiplayer-Spielart. Verbindungsabbrüche gab es nicht, nur selten kann es zu spürbaren Lags.