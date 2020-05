Ein erster Blick auf das neue Doom

Gleichzeitig ist ein Video aufgetaucht, das eine Version von Doom 4 zeigt, die so nie erschienen ist. Das Video zeigt Szenen in Spielegrafik und Teile eines Trailers. Zusammengestellt wurde der Clip 2012 von Blur Studio. Das Spiel wurde nie fertiggestellt. Mitten in den Arbeiten beschlossen noch einmal von vorne zu beginnen, um dem nächsten Doom eine andere Richtung zu geben.

Der Trailer zeigt ein postapokalyptisches Szenario und erinnert vom Stil eher an die düstere Zukunft von Terminator und die Spieleserie Fallout.