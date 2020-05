Fallout 4: Erster Trailer veröffentlicht, spielt in Boston

Seit Fallout: New Vegas erschienen ist, sind bereits fünf Jahre vergangen. Fans dürften sich daher über die Ankündigung von Fallout 4 besonders freuen. „Uns ist klar, was dieses Spiel allen bedeutet“, so Game Director, Todd Howard. „Die Zeit und Technologie haben uns die Möglichkeit gegeben, so ambitioniert vorzugehen wie noch nie. Wir haben uns noch nie so auf ein Spiel gefreut und können kaum erwarten, es mit allen zu teilen.“ Bethesa hat für Fallout 4 auch eine eigene Website eingerichtet.