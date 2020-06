Microsoft bringt günstigere Xbox ohne Kinect

Wie Microsoft am Dienstag überraschend mitteilte, wird die Xbox One ab 9. Juni in allen Märkten auch ohne Kinect angeboten werden. Man wolle Kunden mehr Wahlmöglichkeiten geben, begründete Microsoft den Schritt und bezog sich dabei auf das Kundenfeedback, das man seit dem Start im November gesammelt habe.

Mit 399 Euro liegt die Xbox One dann preislich mit Sonys Playstation 4 gleich auf. Ab Herbst soll der Kinect-Sensor separat erhältlich sein. Microsoft hatte seine Bewegungssteuerung bisher als wesentlich für die Konsole betrachtet und eine Entkoppelung ausgeschlossen. Spieleentwicklern sollte garantiert sein, dass sie die Steuerungstechnik in ihren Games integrieren können.