Microsoft: Neues Halo, Quantum Break und Scalebound

Scalebound, der neue Titel von Bayonetta-Entwickler PlatinumGames, wurde ebenfalls gezeigt. Der Gameplay-Trailer mit Zwischensequenzen weckt Erinnerungen an Avatar (der Film, nicht die Serie), Monster Hunter sowie Guardians of the Galaxy (der Held ist mit Lederjacke, frechen Kommentaren und Kopfhörern, mit denen er während dem Kampf Musik hört, ausgestattet).

Cities für Xbox One

Neue Trailer wurden zudem für Rainbow Six Siege (13. Oktober), Forza Motorsport 6 (15. September), Rise of the Tomb Raider (10. November) und Just Cause 3 (1. Dezember) veröffentlicht. Letzteres kommt mit einer kostenlosen Kopie von Just Cause 2 für Xbox One.