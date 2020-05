Nintendo kehrt wieder in die schwarzen Zahlen zurück

Die Verkäufe der mobilen Spielekonsole Nintendo 3DS sanken dagegen von 12,2 auf gut 8,7 Millionen Geräte. Erst nach einem Update auf eine neuere Modellgeneration habe der Absatz im Jahresverlauf etwas angezogen. Die Smartphones sind inzwischen zu einer mächtigen Konkurrenz in dem Bereich geworden. Nintendo kündigte Mitte März nach jahrelangem Zögern den Einstieg ins App-Geschäft an. Die neuen Spiele sollen in Kooperation mit dem Internet-Konzern DeNA entwickelt werden.

Nintendo-Chef Satoru Iwata kündigte zudem eine Zusammenarbeit mit den Vergnügungsparks des Unterhaltungsriesen Universal an. Details dazu solle es allerdings erst später geben. Die Attraktionen werden auf bekannten Nintendo-Charakteren und -Spielwelten basieren. Universal hat derzeit Vergnügungsparks in den USA (Orlando und Hollywood), Japan und Singapur. Der US-Konzern konkurriert dabei vor allem mit Disneys Vergnügungsparks.

Nintendo will seine Zukunft auch mit einem bisher nur in Grundzügen vorgestellten Gesundheits-Gerät sichern. Für das laufende Geschäftsjahr stellte Nintendo eine Verdoppelung des operativen Gewinns auf 50 Milliarden Yen in Aussicht.