Österreichischer Platformer sammelt Unterstützer auf Steam

In Schein übernimmt der Spieler die Kontrolle über einen Mann, der versucht, seinen Sohn in den düsteren Sümpfen zu finden. Ihm zur Seite steht das Irrlicht, das die Umgebung in neuem Licht erscheinen lässt und so alternative Wege zeigt. Außerdem müssen so Rätsel gelöst werden. Die Entwickler haben bereits jetzt eine Demo veröffentlicht, in der jedoch die Gegner fehlen. Schein soll zwölf Levels bieten, die in insgesamt vier bis acht Stunden durchgespielt werden können. Das Spiel ist vorerst nur für Windows verfügbar.