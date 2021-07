Overwatch und World of Warcraft Legion kommen 2016

Blizzard gab im Rahmen der BlizzCon erstmals bekannt, wann seine kommenden Titel „ Overwatch“ und „ World of Warcraft: Legion“ erscheinen werden. Den Anfang macht der „Team Fortress“-ähnliche Shooter „ Overwatch“, der im Frühjahr 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One (UVP 59,99 Euro) erhältlich sein soll. Das Spiel soll zum Start alle bislang vorgestellten Helden und Karten enthalten. Die Betonung auf bislang vorgestellte Inhalte deutet darauf hin, dass Blizzard wohl schon kurz nach dem Start Zusatzinhalte zum Kauf anbieten wird.

Einen Ausblick darauf liefert bereits die zehn Euro teurere Origin-Edition. In dieser sind „Heldenskins für fünf Charaktere [enthalten], die ihre vielschichtigen Hintergrundgeschichten widerspiegeln“. Zudem erhalten Käufer Inhalte für andere Blizzard-Spiele, beispielsweise das „ World of Warcraft“-Haustier Baby Winston und die „Heroes of the Storm“-Heldin Tracer. Zum Verkaufsstart wird auch eine Collector’s Edition (UVP 129,99 Euro) angeboten, in dem eine Bronzestatue von „Soldier: 76“ und ein Bildband enthalten sind.