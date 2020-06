So wird man in Österreich Spieleentwickler

Viele Wege führen zum Traumberuf Spieleentwickler. Auch in Österreich steht man vor der Qual der Wahl. Zahlreiche Universitäten, Fachhochschulen und Bildungsinstitute bieten hierzulande Ausbildungen an, die den Weg in die Videospiel-Branche ebnen sollen. Da es aber nicht nur "den Spieleentwickler" gibt, der alle Funktionen bei einem Spiele-Studio übernehmen kann, ist auch die Bandbreite an Ausbildungen sehr groß. Sei es nun der Programmierer, 3D-Artist, Producer oder Komponist, Spezialisierungen sind in alle Richtungen möglich.