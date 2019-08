Spielen für den Klimawandel

Eine Gruppe Jugendlicher fängt gemeinsam Pokémons auf ihren Smartphones. Sie sind aber nicht nur zum Spielen gekommen. Pokémon Go-Entwickler Niantic trommelte im April 2018 in 19 Ländern der Welt eine Vielzahl an Spielern zusammen, um gemeinsam insgesamt 6500 Kilogramm Müll zu sammeln. Der Konzern ist nicht der einzige, der spielerisch das Bewusstsein junger Menschen für den Klimaschutz stärken will. Immerhin spielen weltweit etwa 2,5 Milliarden Menschen Videospiele. Die Studie „Playing for the Planet“ der norwegischen Umweltorganisation GRID-Arendal und UN Environment ermutigt Entwickler, ihren Einfluss für die Umwelt zu nutzen.

Der Wille sei durchaus da, sagt Studien-Autorin Trista Patterson im Gespräch mit der futurezone. Die Industrie sei sehr kompetitiv und setze deshalb vor allem auf die Bindung der Spieler an die Marke und die Spielgemeinschaft. Und die Gemeinschaft hat eine gemeinsame Sorge: Klimaschutz. „Sie sind bereit, in diese Werte zu investieren. Spieleentwickler haben die Möglichkeit, immer wieder daran zu erinnern, was Spieler für das Klima tun können. Sie können über Nachrichten zum Energiesparen auffordern oder Umweltschutz-Events in der Nähe ankündigen“, sagt Patterson.