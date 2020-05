Steam Summer Sale: Aufregung um Preistrick bei GTA V

Jedes Jahr versetzen die sogenannten Steam Sales die Videospiel-Community in Ekstase. Die populäre Spiele-Plattform veranstaltet mehrmals im Jahr einen „Abverkauf“, bei dem viele Titel stark vergünstigt angeboten werden. Doch derzeit sorgt ein Preistrick für Aufregung. Statt das kürzlich erschienene GTA V verbilligt anzubieten, hat Rockstar Games kurzerhand das Spiel in ein Bundle gepackt. Darin ist neben dem Spiel auch eine „Great White Shark Cash Card“ enthalten, die dem Spieler 1,25 Millionen US-Dollar an Spielgeld beschert.