"The Legend of Zelda: Majora's Mask" kommt 2015 für 3DS

Der N64-Klassiker "Majora's Mask" wird für Nintendos Handheld-Konsole 3DS neu aufgelegt. Bereits im Frühjahr 2015 soll die Version in den Handel kommen. Nintendo kündigte auch eine Special Edition an, in der Anstecknadel, Poster, Karte und ein Steelbook-Case enthalten sein werden. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es jedoch noch nicht.