The Order 1886: Das Erlebnis ist wichtiger als Spielzeit

Zudem gab es wohl kaum eine andere Epoche wie die Zeit nach der industriellen Revolution, die einen derartig gewaltigen Einfluss auf die Zukunft hatte. Alles, was in dieser Zeit passiert ist, hat die Welt nachhaltig verändert. Da unsere Geschichte in einem realen Szenario spielen, dabei aber auch Zukunft und Vergangenheit mischen sollte, war das die perfekte Zeit für uns. Wir konnten uns richtig austoben und all die verrückten Waffen kreieren, die wir wollten, dabei aber trotzdem in einem glaubwürdigen Szenario bleiben.

“The Order” wird oft als interaktiver Film bezeichnet. Sollten sich Videospiele Ihrer Meinung nach an Hollywood-Blockbustern orientieren?

Zumindest für uns ist das die Art von Videospielen, die wir machen wollen. Ich bin aber nicht der Meinung, dass sich Videospiele an Hollywood orientieren müssen, denn sie sind eine eigene Kategorie. Das Potential von Videospielen ist gewaltig, viel größer als bei jedem anderen Medium. Derzeit ist das Publikum etwas kleiner, doch das erlaubt uns, die Grenzen zu erforschen und neue Dinge auszuprobieren. Wir müssen den Menschen zeigen, dass Videospiele so viel mehr können. Vor zehn Jahren wollten sich viele Spieleentwickler an Hollywood orientieren, doch heute ist es genau umgekehrt. Viele Hollywood-Studios holen sich Inspiration und Know-How aus der Videospielbranche.