Ubisoft entwickelt keine PS3- und Xbox-360-Spiele mehr

Das neue Assassins Creed, das den Untertitel Syndicate trägt und in London spielen wird, wird lediglich für den PC und die Next-Gen-Konsolen entwickelt. Syndicate soll für die Konsolen am 23. Oktober erscheinen, die PC-Version soll später dieses Jahr folgen. Die Geschichte soll sich um die Zwillinge Jacob und Evie Frye drehen, die im Jahr 1868 wieder einmal mit einer Templer-Verschwörung konfrontiert sind. Die Spielwelt soll 30 Prozent größer sein als in Unity, zudem wird es möglich sein, Kutschen wie in GTA zu stehlen.