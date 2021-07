Update für Pokemon Go zeigt Potenzial gefangener Pokemon

Um diese besser einschätzen zu können, geben die jeweiligen Anführer der Teams ihre Empfehlungen ab. Die Funktion findet sich im Menü, in dem man ein Pokémon auch als Favorit markieren oder an Professor Willow verschicken kann. Der Menüpunkt "Bewerten" ruft nun den Anführer jenes Teams herbei, dem man angehört. Er erklärt dann, ob sich ein Pokémon noch verbessern könnte und wo seine Stärken liegen. Einige Reddit-Nutzer haben bereits damit begonnen, die Text-Schnipsel zu analysieren und mit bekannten IV-Werten zu vergleichen. Es scheint sich ein Zusammenhang zu zeigen.

Sperren für Pokémon-Tracker

Ebenfalls typisch für ein Update: Es soll wieder einmal einen Wechsel der Pokémon-Nester geben. An diesen Orten finden sich besonders viele Pokémon einer bestimmten Art. Diese werden regelmäßig durchgemischt, sodass sich an einem bekannten Nest nun möglicherweise andere Pokémon finden lassen. Wie üblich wird das Update schrittweise ausgeliefert, besonders ungeduldige Android-Nutzer können es sich bereits auf APKMirror holen.

Neben dieser neuen Funktion verspricht Niantic in den Changelogs auch "leichte Bot-Fixes". Worum es sich dabei handelt, ist vorerst unklar, doch in den Foren häufen sich Berichte über Sperren von Pokémon-Go-Accounts , die für sogenannte Pokémon-Tracker eingesetzt wurden. Ob es sich dabei um einen Zufall handelt oder ob Niantic nun wieder einmal verschärft gegen diese Dienste vorgeht , ist unklar.

Häufiger Pokémon am Land

Bereits am Wochenende gab es eine Umstellung vonseiten der Pokémon-Go-Server. So wurden Berichten zufolge die Häufigkeit von seltenen Pokémon in ländlichen Gegenden erhöht, zudem tauchen Kontinent-exklusive Pokémon wie Pantimos häufiger auf. Auch bei den Attacken, die einige Pokémon erhalten können, gab es Anpassungen. Des weiteren wurde offenbar das Messen der zurückgelegten Strecke angepasst: Ab 10,5 Kilometern pro Stunde zeichnet das Spiel die Strecke nicht mehr auf, zudem soll die Distanz genauer gemessen werden.