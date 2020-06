Vortrag: Wie aus der Spieleidee ein Geschäftsmodell wird

Der Vortrag beschreibt anhand eines "Business Model Canvas", wie Lücken in bestehenden Geschäftsideen und Unternehmen identifiziert werden können. Der Vortrag richtet sich somit nicht nur an die Gaming-Branche. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 22. Mai, um 19 Uhr im Wiener Museumsquartier (quartier 21 / Raum D) statt. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung wird von Robert Glashüttner moderiert.