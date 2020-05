Die Stellen bei kapper.net sind vergeben

Angeboten werden Internet-, Daten-, Sprach- und Clouddienste sowie Software- und Sicherheitslösungen. Die Grundlage dafür bildet eine eigene Infrastruktur, die ein eigenes Netz in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark umfasst, ein Rechenzentrum, das dank innovativer Klimatechnik 20 Tonnen CO2 pro Jahr einspart, sowie zwei Backupstandorte.



In Österreich betreibt das Unternehmen massiven Breitbandausbau. In Wien wurden mehr als 9000 Standorte mit Glasfaseranschlüssen vorgearbeitet. Um den Markt der alternativen Internet-Anbieter zu stärken, bietet kapper.net spezielle „virtuelle ISP“-Angebote an, die auch kleinen, regionalen Anbietern den Einstieg in den Providermarkt ermöglichen sollen. „Besonders am Land gibt es große Nachfrage nach lokalen Anbietern, die wirklich auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen können“, sagt Kapper. Knapp 20 Anbieter sind laut dem Firmengründer derzeit bereits an Bord.