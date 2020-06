Aller Anfang mit Google Glass ist schwer

In den 70er-Jahren sind dort Musikgrößen wie Blondie, Iggy Pop oder Metallica aufgetreten, Donnerstagabend wurden die Broadway Studios im Herzen von San Francisco, unweit der Transamerica Pyramid und des Financial District, vom Media Lab des Canadian Film Centre gemietet – „An Evening of New Wearable-Apps“ stand auf dem Programm. Fünf junge Start-ups – alle aus Kanada – stellten Apps für Google Glass vor. Zuerst auf der Bühne und danach gab es die Möglichkeit, die Apps selbst auszuprobieren.