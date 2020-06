Als Computern sexy wurde

Die PDP-8 jedenfalls war der Prototyp einer ganz neuen Gattung von Rechnern. John Kiel, damals Leiter der DEC-Niederlassung in Großbritannien, war von dieser Idee besonders angetan. Mitte der Sechzigerjahre war in der Londoner Carnaby Street alles komplett vom Minirock-Fieber befallen. Kiel schickte Verkaufsberichte in die DEC-Zentrale in den USA (die in einem ehemaligen Textilbetrieb, einer früheren Wollspinnerei, untergebracht war): „Anbei die neuesten Minicomputer-Aktivitäten aus dem Land der Miniröcke, in dem ich mit meinem Mini Minor herumfahre." ( Mary Quant wiederum benannte den Minirock angeblich nach dem Auto.)

Die Bezeichnung Minicomputer kam bei DEC hervorragend an, bald griffen auch Fachzeitschriften darauf zu – das Zeitalter der „Minicomputer“ hatte begonnen. Der Begriff war perfekt. Es unterschied die neuen Computer deutlich von den „Big Irons“, den dicken Dingern von IBM, und verband die Neuentwicklung mit dem Zeitgeist. Die Botschaft lautete: Computern ist sexy. „Millicomputer“ hätte nicht funktioniert – obwohl „Mikrocomputer“ als der konzeptuell nächsten Verkleinerungsschritt in der nächsten Phase der Computerrevolution akzeptiert wurde.

Man nahm damals nicht an, dass private Anwender Personal Computer in großem Umfang nutzen würden. Aber es kam anders, und die Firmenriesen DEC und IBM verschliefen diese Entwicklung. Es folgten Gewinneinbrüche von mehreren Milliarden Dollar, der Verlust von erheblich Marktanteilen und vor allem der Ideenführerschaft. 1998 wurde die Firma DEC von dem Computerhersteller Compaq übernommen, den wiederum sich im Jahr 2002 Hewlett-Packard einverleibte. Der Minirock, als modisches Phänomen eigentlich per Definition zu Kurzlebigkeit verdammt, ist zum Klassiker geworden. Die Welt scheint unberechenbar.