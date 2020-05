Apfelpisser und Rosen-Hacker

1946 wurde am Massachussetts Institute of Technology ( MIT) der Tech Model Railroad Club gegründet. Eine Modellbahnanlage der Spurgröße H0 ging in Betrieb – „das System“. Die eigentliche Wunderwelt aber lag unter der Trägerplatte der Anlage. In seinem Buch „Hackers“ beschreibt Steven Levy, welchen unauslöschlichen Eindruck dieser technische Underground in einem Neuling hinterlassen konnte: „Es gab reihenweise Schalter und matte Bronze-Relais und ein weitläufiges Gewirr von roten, blauen und gelben Drähten, das aussah wie eine in Regenbogenfarben explodierte Version von Einsteins Frisur.“

Gefragt war eine hohe Kunst, wie sie beispielsweise Musikclowns beherrschen: Erst wenn man mehrere Instrumente virtuos spielt, kann man diese Fähigkeit auch überschreiten, um hochkarätigen Spaß zu produzieren. Als es 1959 den ersten Programmierkurs am MIT gab, waren viele der Teilnehmer aus dem Modelleisanbahnclub dabei. Ihre Erfahrungen mit den elektrischen Schaltkreisen des „Systems“ hatten ihnen ein spielerisches Vorverständnis von Computer-Hardware vermittelt.

Und lange bevor kleine Computer Einzug in die Studentenbuden der Welt hielten, wurden schon Lochkarten und Anverwandtes gehackt.