Apple Watch: Kultur oder Uhr?

Features wie das Verschicken von Emojis hat Apple offenbar entwickelt, um den Watch-Anwendern die Möglichkeit zur Kontaktnahme zu geben, obwohl das Zifferblatt der Uhr so klein ist, dass darauf beim besten Willen kein Platz für eine Tastatur ist. (Um die meisten Funktionen des Geräts zu nutzen, müssen die Benutzer ohnehin ein iPhone zur Hand haben.) Nicht nur in den USA nimmt die Sprachvielfalt scheinbar ab. 2012 beklagten deutsche Universitätsprofessoren, der aktive Wortschatz vieler Studenten sei auf „wenige hundert Ausdrücke“ geschrumpft. Manche sehen die Route dieser Reduktion von handgeschriebene Briefen zu knappen E-Mails hin zu Emoji-beladenen Texten führen. Technologie soll die Kommunikation beschleunigenden, Wörter erscheinen da manchem schnell umständlich.

Diese Beschleunigung aber ist eine digitale Fata Morgana. Wir leben in Zeiten des Übergangs. Zu dem Weg in die Zukunft gehört für manchen das Gefühl, nicht mithalten zu können mit den Beschleunigungen der modernen Welt, mit immer kürzeren Sätzen, schnelleren Schnitten. Wir befinden uns, falls das jemanden beruhigen sollte, in einem Phasenübergang und die Beschleunigung gehört zu den Symptomen dieses Übergangs. Was wir derzeit erleben, läßt sich mit einem alten Röhrenbildschirm vergleichen, dessen flimmerndes Bild so lange unruhig macht, bis die Bildfrequenz auf über 70 Hertz steigt. Danach wird das Bild ruhig und klar, auch wenn man weiter beschleunigt. Das Auge ist zufrieden oder betrogen, wie man will. Der Wahnsinn steigert sich nicht ins Unermessliche, sondern wir atmen ihn ein, bis er nicht mehr spürbar ist.