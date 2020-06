Chaos und Killer-Schmetterlinge

Berechnet man zweimal die Wettervorhersage mit ganz ähnlichen Anfangsbedingungen, so wie Edward N. Lorenz das gemacht hat, dann werden die beiden Wettermodelle zwar am Anfang ganz gut übereinstimmen, doch die Abweichung wird rasant größer und irgendwann hat die eine Berechnung mit der anderen überhaupt nichts mehr zu tun. Und aus denselben Gründen entfernt sich die Berechnung natürlich auch nach einer gewissen Zeit völlig vom tatsächlichen Wetter.

So kann es zum Beispiel sein, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings am Amazonas zur Folge hat, dass in zwei Jahren hier bei uns ein gewaltiger Sturm entsteht, den es ohne den minimalen Luftzug durch den Flügelschlag nicht gegeben hätte. Die Abweichung zwischen dem Wetter mit Schmetterling und dem Wetter, das sich ohne Schmetterling entwickelt hätte, wächst exponentiell an, und irgendwann sind die beiden Varianten so unterschiedlich, das es in der einen Wetter-Variante einen Sturm gibt, und in der anderen mildes Sommerwetter.

Natürlich funktioniert das Argument genauso gut auch umgekehrt und der Schmetterlingsflügelschlag kann einen Wirbelsturm verhindern statt ihn auszulösen. Ich sage das sicherheitshalber dazu, bevor parlamentarische Anfragen eingereicht werden um diese hochgefährlichen, terroristischen Schmetterlinge auszurotten, die mit einem bloßen Flügelschlag unser Leben gefährden können. Man weiß ja nie.