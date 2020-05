Das digitale Immer

„Wenn ich früher aus dem Haus ging“, erzählt der junge syrische Autor Aboud Saeed in seinem Buch „Lebensgrosser Newsticker“, „sagte ich niemandem Bescheid, und wenn ich wieder heimkehrte, ... grüsste ich niemanden. Bei uns zu Hause grüssen wir einander nicht, außer an den Festtagen.“

Einen solchen Ort gibt es auch im Netz. Er heisst Facebook. Oder Twitter. Das Fehlen der Angewohnheit erscheint so selbstverständlich, dass es niemandem mehr auffällt: Man grüßt nicht, wenn man Facebook betritt und man verabschiedet sich nicht, wenn man wieder geht. Man ist einfach immer da, ob als schweigende Präsenz all dessen, was man bisher von sich gegeben hat, seines „Profils“ also, oder als „Statusmeldung“, die sich weich ausrollt auf den Bildschirmen derer, mit denen man auf diesem Weg verbunden ist. Status, früher ein Haus, ein Auto, ein Pferd, meint heute die frischeste Äußerung, die man online getan hat.