Das iPhone-Geheimnis und die tote Katze

Nun kann man mit einem Smartphone, das in einem Glas steht, nicht gut telefonieren. Die Situation ähnelt einer Schlüsselszene aus dem Film „Solo für zwei”, in dem Steve Martin den Anwalt Roger Cobb spielt, der eine Millionärin davon abbringen soll, ihre Seele mit Hilfe eines tibetischen Lamas in ein junges Mädchen übertragen zu lassen (nebst testamentarischer Mitübertragung ihres Vermögens). Während einer turbulenten Suche beugt sich Cobb, in der Meinung, die Seele sei darin gelandet, über einen Eimer mit Wasser und führt ein längeres Gespräch mit ihm, das in einer reflexhaften Erkenntnis endet: „Ich rede mit einem Eimer!”

Van Zanten gelang es, von dem iPhone in dem Glas aus ein paar Tweets abzusetzen. Das Ganze erinnert auch an früher. Ich meine: an ganz früher, als auf dicken Kathodenstrahlfernsehapparaten noch Zimmerantennen standen, die aussahen wie riesige Libellenflügel. War der Empfang schlecht, trug einer die Zimmerantenne durchs Zimmer, der andere wies ihn ein, und bei „So ist es wunderbar. Bleib so.” befand man sich meist in einer völlig verbogenen Position, die nicht zu halten war.