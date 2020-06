Das WWWohnzimmer

Wie die nähere Zukunft des kommunizierenden Wohnzimmers aussehen könnte, haben Designer am „ Interactive Institute Design” in Göteborg zu beantworten versucht und fernkuschelbare Sofakissen entwickelt. Lehnt man sich an eines dieser Kissen oder umarmt es, wird das Gedrücktwerden übers Internet in ein gleichartiges Kissen anderenorts übertragen und verwandelt sich dort - mit Hilfe von elektrolumineszentem Draht, der in die Textilhülle eingewebt ist - in ein glühendes Muster, an dem sich die Umarmung nachvollziehen läßt.