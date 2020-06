Der Film sieht mich!

Schon im 19. Jahrhundert vermutete der französische Kriminologe Alphonse Bertillon, dass die Unterschiede in den filigranen Mustern der Iris des menschlichen Auges zur Identifikation verwendet werden können. 1983 trat in dem James-Bond-Film „Sag niemals nie“ ein Atombomberpilot auf, an dem eine Hornhauttransplantation vorgenommen worden war, um die mit einem Iris-Scanner ausgestattete Sicherheitskontrolle einer NATO-Basis auszutricksen. 15 Jahre später war aus der Fiktion Realität geworden: Bei den Olympischen Winterspielen in Nagano gelangten die Biathleten nur dann in die Waffenkammer, wenn das Muster ihrer Regenbogenhaut mit dem gespeicherten Referenzmuster übereinstimmte.