Der Komplettausfall

Meine Heizung schreibt mir. „Die Regelung VC 100 LAN1 der Anlage 7551472302143103 meldet den Störcode: D0 (Kein Lebenszeichen der Anlage erhalten).“ Man könnte das auch anders ausdrücken, zum Beispiel „Ihre Heizung ist derzeit online nicht erreichbar, warum auch immer.“ In dem Roman „Von hier nach dort“ von Peter Rosei fragt ein Bankangestellter am Schalter „Sie möchten ihr Konto liquidieren?“, darauf der Kunde: „Wäre das nicht etwas zu dramatisch ausgedrückt?“. Man kann Dinge, die in einer Fachsprache gesagt werden, immer noch anders sagen, oft versteht man hinterher sogar, was gemeint ist.

Die E-Mail meiner Heizung hat ihren Grund in einem Komplettausfall der Kommunikations- und Medieninfrastruktur im Hause. Offenbar will der Router nicht mehr. Ich stelle ihn mir als einen überschnellen Verkehrspolizisten vor, immens fuchtelnd, nun enden aber alle Wege an seinen Steckplätzen. Wohin gehen die Daten, die sich jetzt stauen? Warum bildet sich an dem Kabel keine Blase aus anschwellender Information?