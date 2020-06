Der Schild-Bürger

Nun gibt es einige gesellschaftliche Strukturen, die sich der Ent-Ordnung hartnäckig entziehen, zum Beispiel der Straßenverkehr. Es ist einfach zu gefährlich, obwohl sich auch hier schon das digitale Verhängnis heranarbeitet. Mit immer smarteren und bald autonomen Fahrzeugen öffnen sich die Fahrzeuge, so wie es die abgeschlossen auf den Schreibtischen stehenden PCs in den Achtzigerjahren getan haben, dem Netz und damit der unendlichen Welt neuer Fehlerquellen. Zwar sind in einem modernen Auto bereits bis zu Hundert Sensoren zugange, aber der Verkehrsfluß ist davon noch nicht in seiner Ordnung berührt. Die wiederum erreicht an manchen Stellen bemerkenswerte, stille Höhepunkte.

In den frühen Morgenstunden des 5. August 2001 traf sich der kalifornische Künstler Richard Ankrom mit ein paar Freundenauf der einer Brücke über den Freeway 110 in Los Angeles, um ein Verbrechen zu begehen, das Ankrom jahrelang geplant hatte. Vor vielen Jahren war er einmal aus seinem heimatlichen Orange County Richtung Norden auf dem Freeway unterwegs gewesen und hatte auf dem Weg durch Downtown Los Angeles eine Ausfahrt verpaßt und sich verfahren. Aus irgend einem Grund kam er darüber nicht weg.

Jahre später, als er nach Los Angeles gezogen war, fuhr er die gleiche Strecke und sah zu dem großen, grünen rechteckigen Schild hoch, das über dem Freeway angebracht war, und ihm wurde klar, warum er vor Jahren die Ausfahrt verpasst hatte.

Das Schild war nicht ausreichend beschriftet.

Caltrans - das California Department of Transportation - hatte einen Fehler gemacht.

Ankrom, ein Künstler und Schildermaler, beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und die fehlende Information auf dem Schild unterzubringen. Er wollte das Schild hacken.