Der Sieg der Einfälle über die Zufälle

Heute bedeutet Erfolg nicht mehr unbedingt, dem klassischen Mainstream-Modell von Karriere folgen zu müssen, sondern selbst definieren zu können, was Erfolg bedeutet. Die Sicherheit, auf dem richtigen Weg zu sein, muß aus einem selbst kommen. Eine Existenzgründung braucht Mut, Fantasie und einen Traum, und ein solcher Traum ist mehr als nur ein Ziel. Wer nicht von unentdeckten Möglichkeiten träumt, hat keinen Leitstern, nach dem er navigieren kann. „Wir blicken so gern in die Zukunft”, wußte schon Goethe, „weil wir das Ungefähre, was sich in ihr hin und her bewegt, durch stille Wünsche so gern zu unseren Gunsten heranleiten möchten.”

Nach einer Schottlandreise Mitte der Neunzigerjahre faßte der am Schliersee ansässige Florian Stetter den Entschluß, Whisky zu brennen – in Oberbayern. Viele hielten ihn für verrückt. Die Bank verweigerte ihm einen Kredit. Stettler machte weiter. Er fand private Investoren und kurz vor der Jahrtausendwende tropfte der erste bayrische Single Malt Whisky - benannt nach dem 779 am Schliersee gegründeten Kloster Slyrs - aus der Destille. Inzwischen sind aus anfangs fünf Fässern weit über tausend geworden.