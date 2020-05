Der Zukunft auf der Spur

Im vergangenen Jahr verbrachte ich einige Monate im Silicon Valley, um zu erfahren, was das Valley so besonders macht und warum gerade dort Innovationen entstehen, die die Welt erobern. Damals besucht ich auch die Singularity University, eine Einrichtung, die vom Zukunftsforscher und gegenwärtigen Google Forschungschef Ray Kurzweil gegründet wurde. Auf der Singularity University wird Studenten, Firmenchefs, Start-ups und Visionären beigebracht, grenzenlos zu denken, das scheinbar Unmögliche für möglich zu halten, vor allem aber sich um die echten Probleme dieser Welt Gedanken zu machen, und dafür Lösungen zu finden - "Grand Global Challenges" wird dies genannt. So spannend Google, Facebook und die anderen Großen im Valley auch sein mögen und wie nicht alltäglich dieses IT-Sightseeing ist, die kommenden Revolutionen werden vermutlich kleine Start-ups schaffen - weil sie schneller reagieren können, wendiger sind und in keinem Konzern-Apparat feststecken.