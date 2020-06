Die digitale Auferstehung

Immer neue computergestützte Menschen treten auf, versuchen sich an der Vervollkommnung ihrer Vortäuschung und scheitern mit immer grandioserem Aufwand an der immer gleichen Leichtigkeit, mit der ein - echter - Mensch noch an der winzigsten Differenz sofort spürt, dass eine Figur unecht ist. Aber das Wettrennen um die neuesten Formen von Screen Magic geht weiter. Es kennt keine Grenzen und keine Regeln. Wenn Fantasien immer perfekter in Bilder umgesetzt werden, bedeutet das allerdings auch, dass die Spielräume der individuellen Vorstellungskraft schwinden.

Die Gefahr, die von solchen künstlichen Wesen ausgeht, die möglichst aussehen wollen wie natürliche, liegt darin, dass sie Helden zu Comicfiguren reduzieren. Der Held droht seine Sterblichkeit zu verlieren, aber ganz anders als in den melancholischen Mythen von Dracula, Frankenstein oder dem Highlander. Das Anrührende an Frankensteins Monster sind seine Empfindungsfähigkeit und seine Nähte und Narben. In der Frühzeit der digitalen Effekte konnte man sozusagen noch die grafischen Nähte an den Polygonen erkennen, aus denen belebte und unbelebte Dinge in diesem visuellen Universum gemacht sind. Inzwischen haben diese kristallinen Facetten sich zurückgezogen ins Unsichtbare, sie sind nun so winzig, dass man sie nicht mehr sehen, aber immer noch spüren kann - manchmal als eine seelenlose Brillianz.

„Wenn mans cartoonmäßig macht", sagt der Visual-Effects-Pionier und Pixar-Mitbegründer Alvy Ray Smith, „dann braucht man keinen perfekten Menschen zu simulieren. Aber wenn man einen Menschen richtig nachschaffen will, wird dabei immer ein Monster herauskommen.“