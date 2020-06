Die Fingerspitzengefühlsmaschinen

Die Katze sagte Miau.

„Wußtest du, dass Katzen nur Menschen anmiauen, nie andere Katzen?“ – mein Freund bediente die Benutzeroberfläche der Katze. Die Katze schnurrte und die externe Platte des Rechners begann eifersüchtig ebenfalls zu schnurren. Da saßen wir nun, zwei Menschen aus dem Reich der Mieze, und fragten uns ob wir nun unsere Gadgets domestiziert haben, sodass sie zutraulich wie Katzen geworden sind, schnurrend, ganz nah an unserem Körper? Oder ob es vielleicht umgekehrt war und wir nun endlich soweit sind, uns auf vertraulichere Weise der digitalen Technik anzunähern?

Etwas, das einmal Vollbild-Fernsehen gewesen war, quetschte sich in einem kleinen Fenster rechts unten auf dem großen Bildschirm des Rechners in die Ecke. Jemand hielt eine Rede. Ich hatte den Ton weggeschaltet. „Der muß doch schon Sprechblasen haben vor lauter Reden.“

Fernsehn war gestern, heute ist Nahsehn. Trotzdem glaube ich, dass die Ferne gesiegt hat. Das muß nicht schlecht sein. All die Dinge, die mit Tele- beginnen und die seit 100 Jahren die Welt in etwas vollkommen Neues verwandeln – Telefon, Television, Telekommunikation. Was in den Medien vor sich geht, übt eine viel größere Attraktion auf uns aus als das, was unmittelbar um uns herum ist...

„Nee, nee“, sagte Karlchen auf Höchstdeutsch.

Ich verstand „Nähe. Nähe.“

Der Unterschied zwischen Mensch und Tür ist, dass der Mensch die Fähigkeit besitzt, alles falsch zu verstehen.

„Stimme ich Tür zu“, sagte Karlchen.

„Wußtest du, dass Katzen sprechen können, es aber aus Klugheit nicht tun?“

„Das Mehrchen vom Weniger“, ich winkte ab.

Dann sagte ich nichts mehr, um zu zeigen, dass auch ich klug bin und die Klappe halten kann.