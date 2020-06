Die Neujahres-Wünsche der futurezone für das IT-Jahr 2015

Vorausgesetzt natürlich, das Spiel läuft überhaupt. Ist es wirklich zu viel verlangt, dass ein Top-Titel eines Top-Publishers vernünftig spielbar ist, ohne über Wochen hinweg mit mehreren GB-großen Patches repariert werden zu müssen? Deshalb wünschen wir nicht, sondern fordern wir von den Spiele-Publishern: Get your shit together! Lasst den Entwicklern mehr Zeit zum Testen oder stellt mehr Tester an, aber wälzt diese Aufgabe nicht auf die zahlenden Kunden ab. Von den zahlenden Kunden wünschen wir uns: Bitte bestellt Games nicht mehr vor. Wartet bis die Spiele erschienen sind und kauft sie erst, wenn sie gut bzw. spielbar sind. Durch das Vorbestellen werden nur die Publisher in ihrem Denken unterstützt, dass sowieso alles gekauft wird – egal wie gut oder schlecht, spielbar oder verbuggt das Game ist.

Ein weiterer Spaßkiller: Reflexionen am Display. Deshalb der große Wunsch mit ganz viel bitte und Zuckerguss oben drauf: entspiegelte Displays. Egal ob beim gebogenen Luxus-UHD-TV, Notebook, Tablet oder Smartphone.: Wenn sich die futurezone-Redakteure in den Spiegel schauen wollen, dann stellen sie sich vor einem Spiegel und nutzen dazu nicht ein elektronisches Bildwiedergabegerät.